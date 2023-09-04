Жительница Щекино оформила на отца кредит в размере 600 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Щекино с заявлением обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный оформил на его имя кредит в размере 600 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к преступлению причастен кто-то из близкого окружения заявителя. В результате злоумышленницей оказался безработная 18-летняя дочь потерпевшего, которая воспользовалась его смартфоном, получила доступ к мобильному банковскому приложению, оформила онлайн кредит и перевела денежные средства на свой счет.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Девушка полностью призналась в содеянном.