На 53 ложных вызова выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 28 августа по 1 сентября пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 583 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 53 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 19 пожаров, в которых погибил два человека, а пострадал - один.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 18 раз.