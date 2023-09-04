Остановка «Онкологический центр» появится на Калужском шоссе в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Калужском шоссе появится остановка общественного транспорта. Информации об этом появилась на портале Госзакупок.

Остановочный пункт обустроят рядом с новым онкоцентром, который планируют открыть в конце 2023 года. На работы из бюджета города готовы выделить 3 689 300,15 рублей.

Подрядчик должен будет в течение 45 дней уложить покрытие, установить бордюр и фундаментные блоки и устроить заездной карман. Общая площадь покрытия тротуара составит 162 квадратных метра, а покрытие заездного кармана — 315 квадратных метров.