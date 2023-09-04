В Туле на Павшинском мосту до 31 октября ограничат движение трамваем Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Павшинском мосту временно ограничат движение трамваев. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В связи с проведением ремонта трамвайных путей, в целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничение будет действовать с 22:00 до 5:00 с 3 сентября до 31 октября на участке от улицы Васина до улицы Нижняя Студенка.

Трамваи №10 и №14 будут ходить по измененной схеме:

- №10 – ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал;

- №14 - ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал.