Тулячка, задушившая свою двухмесячную дочь, предстанет перед судом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Ленинском районе Тулы, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 23 мая 2023 года в поселке Ленинский 21-летняя многодетная мать пыталась успокоить свою двухмесячную дочь и на несколько секунд закрыла ей рот рукой. Обвиняемая подумала, что девочка успокоилась и уснула, однако спустя час она заметила, что её ребенок посинел. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть младенца.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.