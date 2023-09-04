Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт4 сентября 2023 8:42

Туляк завоевал золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

В мероприятии принимали участие более 700 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк завоевал золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Туляк завоевал золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию

Фото: материалы пресс-служб

Юный туляк завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Соревнования проходили с 31 августа по 4 сентября в Воронеже. В них принимали участие более 700 человек.

В возрастной категории до 15 лет тульский спортсмен Ярослав Перелыгин завоевал золотую медаль в дисциплине кросс – спринт – общий старт и стал серебряным призером в дисциплине кросс – классика.