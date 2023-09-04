Туляк завоевал золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию Фото: материалы пресс-служб

Юный туляк завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Соревнования проходили с 31 августа по 4 сентября в Воронеже. В них принимали участие более 700 человек.

В возрастной категории до 15 лет тульский спортсмен Ярослав Перелыгин завоевал золотую медаль в дисциплине кросс – спринт – общий старт и стал серебряным призером в дисциплине кросс – классика.