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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:21

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца привезут в Тульскую область

Мощи пробудут в храме Одоевского района 10 дней
Михаил КОРЕНЮГИН
Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца привезут в Тульскую область

Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца привезут в Тульскую область

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Свято-Ильинский храм села Жемчужниково Одоевского района привезут ковчег с частью мощей Николая Чудотворца.

По словам настоятеля храма, мощи пробудут там с 5 по 15 сентября, а божий дом будет открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Ещё при жизни своей святитель он прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осуждённых и избавитель от напрасной смерти.