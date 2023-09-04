Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца привезут в Тульскую область Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Свято-Ильинский храм села Жемчужниково Одоевского района привезут ковчег с частью мощей Николая Чудотворца.

По словам настоятеля храма, мощи пробудут там с 5 по 15 сентября, а божий дом будет открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Ещё при жизни своей святитель он прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осуждённых и избавитель от напрасной смерти.