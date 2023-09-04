В августе 2023 года в Тульской области пропали 70 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В августе 2023 года волонтерам в Тульской области поступило 70 заявок о пропавших людях. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Так, за прошедший месяц добровольцам удалось найти живыми 52 человека. Еще четверо из пропавших были найдены мертвыми. Двум людям помогли найти родственников, а еще в одном случае удалось установить личность человека. При этом три заявки оказались неподтвержденными.

На данный момент в Тульской области проводятся поиски еще восьмерых пропавших жителей региона.