В Туле две 18-летние девушки обокрали продуктовый магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники полиции задержали двух девушек, который украли продукты питания из магазина, расположенного на улице Декабристов в Туле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, личность преступниц удалось установить благодаря камер видеонаблюдения, установленных на территории магазина. Преступницами оказались две 18-летний тулячки, которые раньше не были замечены в нарушении закона. После задержания они полностью признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.