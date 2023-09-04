В Туле две 18-летние девушки обокрали продуктовый магазин
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Сотрудники полиции задержали двух девушек, который украли продукты питания из магазина, расположенного на улице Декабристов в Туле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Так, личность преступниц удалось установить благодаря камер видеонаблюдения, установленных на территории магазина. Преступницами оказались две 18-летний тулячки, которые раньше не были замечены в нарушении закона. После задержания они полностью признались в содеянном.
В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.