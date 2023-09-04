Во время пожара на улице Галкина в Туле эвакуировали 2 человек Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Галкина днем 3 сентября произошел пожар. Там примерно в 15:36 загорелся жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 16 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 7 минут и эвакуировать двух жителей. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасено 2 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в квартире обгорела вытяжка, кухонный гарнитур, а сама кухня закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.