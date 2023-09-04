С 4 по 7 сентября в Туле на улице Бр. Жабровых и проспекте Ленина ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Братьев Жабровых и проспекте Ленина временно ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительного ремонта сетей теплоснабжения с 4 по 7 сентября в районе дома №8 по улице Лейтейзена перекроют движение транспорта, а проезд между домами №102к4 и №104 по проспекту Ленина будет закрыт.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.