Жителя Суворовского района приговорили к 7,5 годам лишения свободы за убийство соседа по комнате Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Суворовском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Установлено, что в ночь с 24 на 25 декабря 2022 года 38-летний подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в поселке Центральный. В один момент между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине несколько ударов в голову. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.