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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 9:00

В ДТП на улице Тесакова в Киреевске пострадали четыре ребенка

Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Тесакова в Киреевске пострадали четыре ребенка

В ДТП на улице Тесакова в Киреевске пострадали четыре ребенка

Фото: соцсети

В Киреевске на улице Тесакова утром 1 сентября произошло ДТП. Там легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП».

По словам очевидцев, мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21012», не справился с управлением транспорта при попытке совершения обгона и съехал в кювет. На место аварии спустя 5 минут прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП пострадали четыре ребенка. Трем из них оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, а четырехмесячную девочку госпитализировали в больницу с различными травмами.