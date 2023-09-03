В ДТП на улице Тесакова в Киреевске пострадали четыре ребенка Фото: соцсети

В Киреевске на улице Тесакова утром 1 сентября произошло ДТП. Там легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП».

По словам очевидцев, мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21012», не справился с управлением транспорта при попытке совершения обгона и съехал в кювет. На место аварии спустя 5 минут прибыла бригада скорой помощи.

В результате ДТП пострадали четыре ребенка. Трем из них оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, а четырехмесячную девочку госпитализировали в больницу с различными травмами.