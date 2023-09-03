3 сентября за порядком в Туле проследит дежурный Василий Ростовцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 3 сентября, на посту дежурного значится Василий Ростовцев - начальник управления по административно-техническому надзору администрации города.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47.