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НовостиОбщество2 сентября 2023 8:00

2 сентября за порядком в Туле проследит дежурный Дмитрий Ярцев

В выходные дни в городе организовано дежурство сотрудников администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
2 сентября за порядком в Туле проследит дежурный Дмитрий Ярцев

2 сентября за порядком в Туле проследит дежурный Дмитрий Ярцев

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 2 сентября, на посту дежурного значится Дмитрий Ярцев - первый заместитель главы администрации города.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47.