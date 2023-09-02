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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 11:00

В деревне Варваровка под Тулой 23-летний мужчина обокрал магазин

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В деревне Варваровка под Тулой 23-летний мужчина обокрал магазин

В деревне Варваровка под Тулой 23-летний мужчина обокрал магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» с заявлением обратился директор сетевого магазина, расположенного в деревне Варваровка. Он рассказал, что из торгового зала украли продуты питания и алкоголь.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 23-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.