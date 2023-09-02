В ДТП на трассе в Кимовском районе пострадал водитель автомобиля «ВАЗ» Фото: материалы пресс-служб

В Кимовском районе на 1-ом километре автодороги «Кимовск-Новольвовск» вечером 31 августа произошло ДТП. Там примерно в 18:00 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 42-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», не убедился в безопасности своего маневра, осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 38-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.