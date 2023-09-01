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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 14:38

В Новомосковске пожилая женщина на машине Hyundai сбила 25-летнего мужчину

Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске пожилая женщина на машине Hyundai сбила 25-летнего мужчину

В Новомосковске пожилая женщина на машине Hyundai сбила 25-летнего мужчину

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Маяковского утром 31 августа произошло ДТП. Там примерно в 9:10 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 57-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, сбила 25-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала мужчина-пешеход. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.