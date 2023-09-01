В Туле 31-летний мужчина воспользовался найденной банковской картой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился житель поселка Петровский. Он рассказал, что оставил банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денег 4 тысяч 700 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 31-летний мужчина, который работает в одной из организаций города машинистом катка. Выяснилось, что он платил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.