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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 14:15

В Туле 31-летний мужчина воспользовался найденной банковской картой

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 31-летний мужчина воспользовался найденной банковской картой

В Туле 31-летний мужчина воспользовался найденной банковской картой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился житель поселка Петровский. Он рассказал, что оставил банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денег 4 тысяч 700 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 31-летний мужчина, который работает в одной из организаций города машинистом катка. Выяснилось, что он платил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.