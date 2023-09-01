В этом году заболеваемость ветрянкой в Тульской области снизилась на 13% Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 7 месяцев 2023 года случаев заболевания ветряной оспой зарегистрировано в Тульской области снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что сейчас вакцинировано в соответствии с региональным календарем профилактических прививок 803 человека. В данный момент ветряная оспа - одна из самых распространенных инфекций в мире и может вызывать тяжелые осложнения, включая летальный исход.

Основными симптомами болезни являются повышения температуры тела до 38-39 °С, слабость, вялость, а также потери аппетита. У детей одновременно с этим появляются высыпания, которые спустя время превращаются в бугорки и пузырьки. Также сыпь может распространяться на слизистые оболочки полости рта, носа, половых органов, глаз.

В группе риска находятся дети до года и лица с иммунодефицитными состояниями и получающие иммуносупрессивную терапию. При этом у взрослых ветряная оспа протекает намного тяжелее, чем у детей, а для беременных женщин это крайне опасное заболевание.

Изоляция больного ветряной оспой проходит не менее чем 9 дней со дня заболевания, а возвращаться в коллектив можно не ранее чем через 5 дней после появления последнего элемента сыпи.