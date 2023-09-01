В Тульской области впервые за парту сели более 15,5 тысяч первоклассников Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 1 сентября, вся Россия отмечает День Знаний: за парты сядут более 150 000 тульских школьников, и почти 15 734 из них придут в школу первый раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил торжественную линейку в ЦО №59 «Личность» в микрорайоне Северная Мыза, которая впервые принимает учеников и 98 из них — первоклассников. В данном образовательном учреждении педагогический коллектив состоит из молодых специалистов. Кроме того, к работе привлеки 12 студентов 5-го курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Глава региона подчеркнул, что 1 сентября - важный день для родителей, педагогов и учеников, но особенно – для первоклашек, которые сегодня начинают долгий и интересный путь к знаниям.

Также Алексей Дюмин сделал ученикам 1-6 классов всех школ Тульской области подарок - детям раздали 100 000 порций мороженого.