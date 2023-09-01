Прокуратура проверила 30 детских площадок в Тепло-Огаревском районе Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура провела проверку безопасности и эксплуатации на 30 детских игровых площадок, расположенных в Тепло-Огаревском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что на нескольких объектах отсутствует или имеет множество повреждений ударопоглащающее покрытие. Также там не установлены информационные таблички, содержащие сведения об эксплуатанте, правилах безопасности и номерах телефонов экстренных служб.

В связи с этим прокуратура внесла представление главам трех администраций муниципального образования, так как они не принимали меры к выявлению и устранению указанных дефектов игровых комплексов. Исполнение требований находится на контроле в ведомстве.