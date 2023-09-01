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НовостиСпорт1 сентября 2023 12:20

КДК оштрафовал главного тренера тульского «Арсенала» на 10 тысяч рублей

Александра Сторожука вышел за пределы технической зоны на матче против «Торпедо»
Михаил КОРЕНЮГИН
КДК оштрафовал главного тренера тульского «Арсенала» на 10 тысяч рублей

КДК оштрафовал главного тренера тульского «Арсенала» на 10 тысяч рублей

Фото: материалы пресс-служб

Главного тренера тульского «Арсенала» Александра Сторожука оштрафовали на 10 тысяч рублей. Данное решение было принято 31 августа на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Выяснилось, что во время матча «Арсенал» - «Торпедо», прошедшего 28 августа в Туле, Александр Сторожук вышел за пределы технической зоны.

Стоит отметить, что соперников оружейников оштрафовали на 20 тысяч рублей за задержку матча.

Напомним, 28 августа тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Торпедо» в рамках 7-го тура Первой лиги — 2023/24. На данный момент туляки располагаются на 15 месте в турнирной таблицы с 7 очками.