КДК оштрафовал главного тренера тульского «Арсенала» на 10 тысяч рублей Фото: материалы пресс-служб

Главного тренера тульского «Арсенала» Александра Сторожука оштрафовали на 10 тысяч рублей. Данное решение было принято 31 августа на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Выяснилось, что во время матча «Арсенал» - «Торпедо», прошедшего 28 августа в Туле, Александр Сторожук вышел за пределы технической зоны.

Стоит отметить, что соперников оружейников оштрафовали на 20 тысяч рублей за задержку матча.

Напомним, 28 августа тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Торпедо» в рамках 7-го тура Первой лиги — 2023/24. На данный момент туляки располагаются на 15 месте в турнирной таблицы с 7 очками.