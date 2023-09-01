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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:34

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже бензотриммера из кафе в Туле

Мужчина полностью признался в содеянном
Михаил КОРЕНЮГИН
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже бензотриммера из кафе в Туле

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже бензотриммера из кафе в Туле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась работник кафе, расположенного на проспекте Ленина. Женщина рассказала, что из коридора предприятия неизвестный украл бензотриммер.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 50-летний мужчина, которая после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Похищенный предмет был найден по месту жительства злоумышленника.