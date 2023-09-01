В Центральном парке культуры и отдыха Тулы обустроят уголок в восточном стиле Фото: материалы пресс-служб

В Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова появится зеленый уголок, силизованный в восточном стиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки» Вера Одинцова.

К работам по созданию клумбы приступили 31 августа. Архитекторы обустроят необычный объект рядом с конкурным полем. Он будет гармонично сочетать в себе расположение камней различной формы и размеров, а также растений.

По словам начальник отдела озеленения и ландшафтной архитектуры, растения выбраны с учётом хорошей приживаемости и адаптированные под климат средней полосы.