Подготовка к отопительному сезону в Туле почти завершена Фото: материалы пресс-служб

В Туле завершается подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент к предстоящему отопительному сезону готовы все 181 котельные. На 95% выполнена подготовка тепловых сетей, а 72% ветхих участков уже заменены. Помимо этого, проведена замена 352 насосных агрегатов из запланированных 337, теплоизоляции на теплосетях около 15 км (было запланировано 10 км) и отремонтировано 196 котлов (было запланировано 184).

Сейчас проводится проверка готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Заканчивается подготовка МКД с центральным отоплением. Работа выполнена на 98,5%, 3085 из из 3132 домов готовы.