Певица Анна Плетнева и группа «The Hatters» выступят в Туле 1 сентября

В Туле 1 сентября выступят певица Анна Плетнева и группа «The Hatters» Фото: материалы пресс-служб

В День знаний, 1 сентября, в Тульском кремле выступят певица Анна Плетнева и группа «The Hatters». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Звезды выступят в рамках фестиваля под открытым небом «Ожившего города», в основе которого состоятся мероприятия в 9 жанрах: музыка, кино, книги, танцы, театр, наука, арт, фото и гастрономия. Они будут проходить на улице Металлистов, в Тульском кремле, на Казанской набережной, в творческом индустриальном кластере «Октава».

Так, до 10 сентября исторический центр Тулы превратится в большую площадку для уличных театров и знаменитых трупп, молодых ученых, актеров, классических и современных музыкантов, писателей, танцевальных коллективов и деятелей гастрономического мира

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