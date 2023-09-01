Тульская «Теща» нарядилась ко Дню знаний Фото: соцсети

Памятник теще, расположенный в Зареченском районе Тулы, довольно часто наряжается в тематические костюмы.

Так и сегодня, в День знаний, "Теща" традиционно выбрала школьную форму. Бант на голове, портфель в руках (в данном случае в лапах) - именно так скульптура динозавра поздравляет всех учеников с 1 сентября и долгожданными учебными днями.

Затея сотрудников Тульского экзотариума, у которого и стоит знаменитая "Теща", сразу нашла отклик: прохожие с удовольствием фотографируются с местным арт-объектом.