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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:39

Тульская «Теща» нарядилась ко Дню знаний

Любимый туляками памятник украсили к 1 сентября бантами и фартуком
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская «Теща» нарядилась ко Дню знаний

Тульская «Теща» нарядилась ко Дню знаний

Фото: соцсети

Памятник теще, расположенный в Зареченском районе Тулы, довольно часто наряжается в тематические костюмы.

Так и сегодня, в День знаний, "Теща" традиционно выбрала школьную форму. Бант на голове, портфель в руках (в данном случае в лапах) - именно так скульптура динозавра поздравляет всех учеников с 1 сентября и долгожданными учебными днями.

Затея сотрудников Тульского экзотариума, у которого и стоит знаменитая "Теща", сразу нашла отклик: прохожие с удовольствием фотографируются с местным арт-объектом.