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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 9:16

В Ясногорском районе мужчина случайно убил знакомого во время драки

Расследования уголовного дела завершено
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ясногорском районе мужчина случайно убил знакомого во время драки

В Ясногорском районе мужчина случайно убил знакомого во время драки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ясногорске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Тульской области.

По версии следствия, 8 июня 2023 года 32-летний обвиняемый находился в поселке Ревякино. В один момент между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник два раза ударил 42-летнего мужчину руками в голову. После этого пострадавший потерял равновесие и упал головой о пол. Потерпевшего госпитализировали в больницу с полученными травмами, где он скончался 21 июня 2023 года.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.