В Ясногорском районе мужчина случайно убил знакомого во время драки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ясногорске, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Тульской области.

По версии следствия, 8 июня 2023 года 32-летний обвиняемый находился в поселке Ревякино. В один момент между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник два раза ударил 42-летнего мужчину руками в голову. После этого пострадавший потерял равновесие и упал головой о пол. Потерпевшего госпитализировали в больницу с полученными травмами, где он скончался 21 июня 2023 года.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.