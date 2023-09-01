Росгвардейцы проверили системы безопасности тульских школ перед новым учебным годом
Фото: материалы пресс-служб
В Туле сотрудники Росгвардии провели системы безопасности школ перед новым учебным годом. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.
Так, росгвардейцы проверили исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, знание работниками частных охранных организаций порядка действий при угрозе чрезвычайного происшествия, наличие у них профильных лицензий.
Всего в Тульской области под защитой вневедомственной охраны находятся больше 1300 общеобразовательных учреждений.