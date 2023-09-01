Росгвардейцы проверили системы безопасности тульских школ перед новым учебным годом Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники Росгвардии провели системы безопасности школ перед новым учебным годом. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Так, росгвардейцы проверили исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, знание работниками частных охранных организаций порядка действий при угрозе чрезвычайного происшествия, наличие у них профильных лицензий.

Всего в Тульской области под защитой вневедомственной охраны находятся больше 1300 общеобразовательных учреждений.