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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:53

Росгвардейцы проверили системы безопасности тульских школ перед новым учебным годом

Под защитой вневедомственной охраны находятся более 1300 общеобразовательных учреждений
Михаил КОРЕНЮГИН
Росгвардейцы проверили системы безопасности тульских школ перед новым учебным годом

Росгвардейцы проверили системы безопасности тульских школ перед новым учебным годом

Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники Росгвардии провели системы безопасности школ перед новым учебным годом. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Так, росгвардейцы проверили исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, знание работниками частных охранных организаций порядка действий при угрозе чрезвычайного происшествия, наличие у них профильных лицензий.

Всего в Тульской области под защитой вневедомственной охраны находятся больше 1300 общеобразовательных учреждений.