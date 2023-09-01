Общегородской субботник пройдет в Туле 2 сентября Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле 2 сентября состоится общегородской субботник, в рамках которого особое внимание уделят уходу за газонами и деревьями, очистке магистральных и второстепенных улиц и тротуаров, мойке и окраске бордюров и ограждений. Также приведут в порядок фасады зданий и входные группы.

К участию приглашаются все желающие. Жители города смогут привести в порядок придомовые и общегородские территории.

Список адресов, где будет проходить субботник, можно уточнить в главных управлениях по территориальным округам, там же получить инвентарь.

Начало — в 9:00.