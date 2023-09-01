В Центральном парке туляки нашли грибы «пальцы мертвеца»

В Центральном парке Тулы нашли необычны грибы «пальцы мертвеца» Фото: соцсети

В Центральном парке Тулы жители обнаружили необычный гриб под названием «пальцы мертвеца». Об этом они сообщили в социальных сетях.

Методист тульского экзотариума, биолог и полевой натуралист рассказал, что данный вид называется Xylaria polymorpha (ксилярия многообразная). Народное название «пальцы мертвеца» дано за форму плодовых тел, действительно похожих на пальцы, торчащие из земли.

Такие грибы больше характерны для тропических регионов, но в наших лесах встречается тоже часто. Ксилярия обычно живет на древесине, но если гриб на земле, это значит, что в почве скрыта палка, колода или пень