Жителя Ленинского района приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Ленинском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что вечером 3 февраля 2023 года 61-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомыми в гараже, расположенном в поселке Сергиевский. В один момент между ним и 38-летний мужчиной произошел конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого злоумышленник нанес последнему один удар ножом грудь. Потерпевший скончался в больницу от полученной травмы.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет с исправительной колонии строгого режима.