Три пожара и ряд ДТП произошли в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области за минувшие сутки произошли три пожара и несколько автомобильных аварий. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что за данный период на территории Тульской области не зарегистрировано происшествия на водных объектах, взрывоопасных предметов времен ВОВ и нарушений энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ.

Также три раз тульские пожарно-спасательные подразделения участвовали в ликвидации последствий ДТП. Имеются пострадавшие.