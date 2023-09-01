Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем знаний Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем знаний. Его слова опубликовали на официальном сайте правительства.

- Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с Днём знаний! Сегодня для тысяч ребят по всей Тульской области начинается учебный год. Для первоклассников это особенно торжественный день. Пусть школьные годы помогут вам получить полезные знания, развить свои таланты и найти надежных друзей, сказала глава региона.

Алексей Дюмин пожелал школьникам успехов, уверенности в себе и отличных оценок, учителям и преподавателям — терпения, сил и благодарных учеников, а также выразил благодарность родителям, которые поддерживают своих детей и помогают им готовиться к учебе.