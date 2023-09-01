1 сентября в Туле на улице Менделеевской ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Менделеевской временно ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением фестиваля «Оживший город» в Тульском кремле, запрет будет действовать 1 сентября с 00:00 до 23:00 на парковочном пространстве возле дома №8 по улице Менделеевской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.