В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже строительных инструментов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявление обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что путем взлома двери принадлежащему ему частного дома, расположенного на улице Докучаева, украли три автомобильных аккумулятора, три шуруповерта, две дрели, два перфоратора, три банки краски, пять электрических двигателей, циркульную пилу, автомобильную колонку, электрический провод и строительный степлер.

В ходе проведение оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3. ст. 158 УК РФ (кража). Решается опрос об избрании подозреваемому меры пресечения.