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НовостиСпорт31 августа 2023 13:51

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Тюменью» назначен Андрей Фисенко

Игра пройдет 4 сентября в Тюмени
Михаил КОРЕНЮГИН
Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Тюменью» назначен Андрей Фисенко

Главным судьей матча между «Арсеналом» и «Тюменью» назначен Андрей Фисенко

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 8-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с «Тюменью» . Главным судьей матча назначен Андрей Фисенко из Владивостока.

Ему будут ассистировать москвич Александр Приходько и Евгений Синянский из Московской области. Резервный судья – Максим Сутормин из Нижнего Тагила. Инспектор — Юрий Чеботарёв из Краснодара.

Матч начнется 4 сентября в 17:00 в Тюмени.

На данный момент туляки идут на 15 месте в таблице, имея 7 очков в турнирной таблице, а тюменцы на 3 месте с 13 очками.