В Новомосковске на нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за Дня площади Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске в целях обеспечения безопасности при проведении общественного мероприятия Дня площади временно ограничат остановку, стоянку и движение все видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 17:00 31 августа 2023 года до 22:30 1 сентября от дома №21 по улице Комсомольской до дома №17 по улице Московской, от дома №32 по улице Комсомольской до дома №15а по улице Московской и от дома №7б до дома №7 по улице Березовая запретят остановку и стоянку.

Также 1 сентября с 13:00 до 22:30 на тех же участках дороги ограничат выезды с придомовых и прилегающих территорий. Объехать можно по улицам Трудовые Резервы, Березовой и Октябрьской.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.