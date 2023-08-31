Туляк вошел в тройку лучших газоспасателей России Фото: материалы пресс-служб

Сегодня. 31 августа, в парке «Патриот» в Туле » подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший газоспасатель». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение двух дней за звание лучшего газоспасателя страны боролись участники из 18 регионов страны. Победителем стал Егор Родин из Пермского края, на втором месте - Руслан Пашков из Тульской области и на третьем месте - Кирилл Колчегошева из Кемеровской области.

Награды победителям и призерам соревнований вручили директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России и министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.