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НовостиОбщество31 августа 2023 13:05

Туляк вошел в тройку лучших газоспасателей России

В парке «Патриот» Тулы подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший газоспасатель»
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк вошел в тройку лучших газоспасателей России

Туляк вошел в тройку лучших газоспасателей России

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня. 31 августа, в парке «Патриот» в Туле » подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший газоспасатель». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение двух дней за звание лучшего газоспасателя страны боролись участники из 18 регионов страны. Победителем стал Егор Родин из Пермского края, на втором месте - Руслан Пашков из Тульской области и на третьем месте - Кирилл Колчегошева из Кемеровской области.

Награды победителям и призерам соревнований вручили директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России и министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.