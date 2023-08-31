9 и 10 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик» Фото: соцсети

9 и 10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жителей и гостей оружейной столицы ждут 8 площадок для детей и взрослых, на которых пройдут порядка 40 спектаклей и перфомансов.

Участие в фестивале примут более 150 артистов из 12 городов России. Общее время спектаклей и активностей составит свыше 40 часов.

Мероприятие пройдет на территории «Ликерки Лофт» и в сквере у памятника Л. Н. Толстому.