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НовостиОбщество31 августа 2023 12:17

9 и 10 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

Мероприятие состоится на территории «Ликерки Лофт» и в сквере у памятника Л. Н. Толстому
Михаил КОРЕНЮГИН
9 и 10 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

9 и 10 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

Фото: соцсети

9 и 10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жителей и гостей оружейной столицы ждут 8 площадок для детей и взрослых, на которых пройдут порядка 40 спектаклей и перфомансов.

Участие в фестивале примут более 150 артистов из 12 городов России. Общее время спектаклей и активностей составит свыше 40 часов.

Мероприятие пройдет на территории «Ликерки Лофт» и в сквере у памятника Л. Н. Толстому.