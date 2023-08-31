9 и 10 сентября в Туле пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик»
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9 и 10 сентября в Туле пройдет XV Международный фестиваль уличных театров "Театральный дворик". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей и гостей оружейной столицы ждут 8 площадок для детей и взрослых, на которых пройдут порядка 40 спектаклей и перфомансов.
Участие в фестивале примут более 150 артистов из 12 городов России. Общее время спектаклей и активностей составит свыше 40 часов.
Мероприятие пройдет на территории «Ликерки Лофт» и в сквере у памятника Л. Н. Толстому.