Цена на бензин в Тульской области за неделю выросла на 0,7% Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области постепенно растет цена на бензин. По последним данным Росстата, с 21 по 27 августа стоимость выросла на 0,7%.

Так, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составила 55 рублей 48 копеек за литр. Марка АИ-92 — 50 рублей 63 копейки, АИ-95 — 55 рублей 70 копеек, АИ-98 и выше— 65 рублей 97 копеек, а дизельное топливо — 59 рублей 28 копеек.

По словам директора Центра развития региональной политики, регионы столкнулись с нехваткой топлива - бензинового и дизельного - на фоне значительного подорожания. Значительные проблемы наблюдаются в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областях.