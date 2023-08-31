Футболисты тульского «Арсенала» посетили детский лагерь «Технология добра» Фото: материалы пресс-служб

Футболисты тульского «Арсенала» Момо Туре, Давид Ндука и Артем Суханов побывали в детском лагере «Технология добра». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, оружейники провели для ребят мастер-класс, показали секретные приемы и сыграли с мальчишками в настоящий футбол. В это время девочки организовали кричалки, музыку и плакаты для поддержки парней.

«Для многих оказаться на одном поле с профессиональным футболистом — мечта всей жизни. Уверены, что эта игра запомнится им надолго и вдохновит на новые спортивные успехи», — отметил защитник Артем Суханов.

После матча футболисты провели автограф-сессию и пригласили всех на ближайшую домашнюю встречу «Арсенала» с «Химками», которая пройдет 11 сентября в Туле.