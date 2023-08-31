В Туле 39-летний мужчина похитил сумку у посетительницы бара Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что в помещении бара, расположенного на улице Вильямса, у нее похитили сумку, в которой находились 15 тысяч рублей.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, расположенных на территории заведения, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку по факту произошедшего.