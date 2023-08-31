Мотоциклиста без прав госпитализировали в больницу после ДТП в Куркинском районе

Мотоциклиста без прав госпитализировали в больницу после ДТП в тульском поселке Куркино Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе Тульской области в поселке Куркино на улице Привокзальной ночью 30 августа произошло ДТП. Там примерно в 1:20 мотоциклист съехал на обочину и наехал на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Не имеющий права управления транспортными средствами 25-летний мужчина, управляя незарегистрированном в установленном порядке мотоциклом IRBIS-XR250R, не справился с управлением, овершил съезд на правую по ходу движения обочину с последующем наездом на бетонный люк, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия он находился без защитной экипировки, в частности без шлема.