9 сентября, в День города, в Туле пройдет масштабный велофестиваль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 сентября, в День города, в Туле на главной площади пройдет велофестиваль, на которые приглашаются граждане на самых необычных велосипедах и украшенных максимально ярко. Об этом сообщает регионального министерство спорта.

Участников мероприятие ждем сборка велопазла, беговелы, велотренажеры, выбор лучшего костюма веломаскарада, брендирование шлемов, зона угощения гигантским пряником и зона розыгрыша сувениров.

Так, маршрут в 6.1 км будет пролегать через площадь Ленина, улицы Первомайская и Фрунзе, Красноармейский проспект, улицу Советская и улицу Революции. Финиш - на Крестовоздвиженской площади

Мероприятие пройдет с 8:00 до 15:00.

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