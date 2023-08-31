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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:36

Житель Плавска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Злоумышленника остановили сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Плавска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Житель Плавска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Фото: Алиса ФОКС

Молодой человек, проживающий в Плавске, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2022 года 22-летний обвиняемый купил через мессенджер 9,4 грамма марихуаны для личного потребления, которую забрал в указанном продавцом тайнике. Чуть позже злоумышленник приобрел аналогичный способом 16,5 грамм мефедрона. С целью сбыта он расфасовал наркотик в 17 полимерных пакетов и спрятал эти закладки на территории Тулы деревни Прудное Ленинского района.

Сбыть наркотики мужчине не удалось, так как его остановили сотрудники правоохранительных органов у ходе оперативно-розыскных мероприятий. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.