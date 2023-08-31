Житель Плавска предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков Фото: Алиса ФОКС

Молодой человек, проживающий в Плавске, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2022 года 22-летний обвиняемый купил через мессенджер 9,4 грамма марихуаны для личного потребления, которую забрал в указанном продавцом тайнике. Чуть позже злоумышленник приобрел аналогичный способом 16,5 грамм мефедрона. С целью сбыта он расфасовал наркотик в 17 полимерных пакетов и спрятал эти закладки на территории Тулы деревни Прудное Ленинского района.

Сбыть наркотики мужчине не удалось, так как его остановили сотрудники правоохранительных органов у ходе оперативно-розыскных мероприятий. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.