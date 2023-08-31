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НовостиСпорт31 августа 2023 9:13

Туляки заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации

В командном зачете за победу боролись участники из 9 регионов страны
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации

Туляки заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации

Фото: материалы пресс-служб

Тульские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по спорту сверхлегкой авиации. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Состязание «Кубок пяти гор» в дисциплине «параплан - парящий полет» прошло с Ставропольском крае. В нем медали оспаривали 18 спортсменов, а в командном зачете за победу боролись участники из 9 регионов страны.

Так, туляк Сергей Золотов в личном зачете завоевал золотую медаль. Также в командном зачете представители Тульской области заняли первое место.