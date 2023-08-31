В Щекинском районе вооруженные бандиты отобрали у пожилого мужчины 2 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В деревне Телятинки Щекинского района вооруженные бандиты ограбили пожилую пару. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, в дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что вечером 29 августа рядом с домом на него и его жену напали шестеро неизвестных в медицинских масках, а в руках у них были пистолет, ножи, металлические пруты и отвертки.

Злоумышленники, применив физическую силу, проникли в дом, связали хозяев и закрыли их в ванной, а после забрали 2 миллиона рублей, 1000 долларов, пару золотых часов и скрылись с места преступления.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по установлению личностей и местонахождения злоумышленников.