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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:04

Под Тулой на Калужском шоссе автомобиль Kia сбил лося

Пострадавших людей в ДТП нет
Михаил КОРЕНЮГИН
Под Тулой на Калужском шоссе автомобиль Kia сбил лося

Под Тулой на Калужском шоссе автомобиль Kia сбил лося

Фото: соцсети

Под Тулой на трассе «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» вечером 30 августа произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, между поворотом на Алексин и деревней Берники автомобиль Kia Sorento сбил лося.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Животное, судя по всему, погибло.

В результате ДТП никто из людей не пострадал.