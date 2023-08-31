Под Тулой на Калужском шоссе автомобиль Kia сбил лося
Фото: соцсети
Под Тулой на трассе «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» вечером 30 августа произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, между поворотом на Алексин и деревней Берники автомобиль Kia Sorento сбил лося.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Животное, судя по всему, погибло.
В результате ДТП никто из людей не пострадал.